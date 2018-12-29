В Петербурге пройдет фестиваль "Рождественская звезда"

По словам организаторов, это мероприятие - единство инсталляций, пиротехнического шоу и живого огня.

Во время фестиваля огня "Рождественская звезда" здание Биржи превратится в арт-объект. Об этом сообщает "Город +".

Напомним, мероприятие будет проходить в два дня: 7 и 8 января. На фасаде Биржи зрителям покажут 3D-спектакль. По словам организаторов фестиваля, "Рождественская звезда" - это единство инсталляций, пиротехнического шоу и живого огня.

Место фестиваля выбрали неслучайно. В дореволюционные времена именно на стрелке Васильевского острова в Рождество устраивались фейерверки. В этом году в фестивале буду участвовать пиротехники из Москвы, Петербурга и Эстонии. Сейчас идут последние приготовления к проведению мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге составили список лыжных трасс и катков.

Фото: Фестиваль огня / ВК.