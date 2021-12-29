Стало известно, почему в Петербурге не состоялся традиционный фестиваль "Рождественская звезда"

В прошлом году мероприятие приобрело международный формат. За трансляцией наблюдали жители разных стран.

Фестиваль Огня "Рождественская звезда-2022" не состоялся из-за эпидемиологической обстановки. Об этом накануне на странице мероприятия в "ВКонтакте" сообщили организаторы.

В прошлом году фестиваль с размахом прошел 7 января в онлайн-формате. На протяжении двух часов зрители трансляции наблюдали за огненным и пиротехническим представлением, 3D-маппингом. На разных городских достопримечательностях была представлена своя история.

Отметим, что 6 декабря 2021 года в Петербурге без зрителей прошел Фестиваль света. Представление длилось почти 3,5 часа. Оно вошло в Книгу рекордов России за самую долгую световую инсталляцию.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль Огня