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Фестиваль света пройдет 6 декабря в Петербурге в онлайн-формате
Сегодня, 10:13
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Фестиваль света пройдет 6 декабря в Петербурге в онлайн-формате

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Трансляция пройдет на туристском портале "Visit Petersburg".

Сегодня, 6 декабря, в Петербурге состоится фестиваль света. Он пройдет в формате онлайн. Главной темой мероприятия станет 800-летие со дня рождения Александра Невского. Об этом сообщил комитет по развитию туризма.

Изменив свой формат, фестиваль значительно увеличил масштаб показа и даже установил новый мировой рекорд. Мастера и художники по свету, компьютерные дизайнеры 3D графики и анимации сотворили самую большую по протяженности световую проекцию: 1244 метра.

комитет по туризму. 

Световые картины и инсталляции появятся на Петропавловской крепости. Зрители увидят основные исторические вехи становления города на Неве, его культуру и достижения. 

Фестиваль начнется в 18:00 на портале Visit Petersburg. Зачем трансляцию покажут на "Пятом канале" в 00:30 7 декабря. 

Месяц назад в комитете сообщили Piter.TV, что мероприятие находится под вопросом. Изначально власти хотели провести конкурс для медиахудожников, которые помогли бы создать программу. 

Фото: комитет по развитию туризма Петербурга

Теги: александр невский, фестиваль света, чудо света
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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