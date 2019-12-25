Фестиваль света пройдет 6 декабря в Петербурге в онлайн-формате

Трансляция пройдет на туристском портале "Visit Petersburg".

Сегодня, 6 декабря, в Петербурге состоится фестиваль света. Он пройдет в формате онлайн. Главной темой мероприятия станет 800-летие со дня рождения Александра Невского. Об этом сообщил комитет по развитию туризма.

Изменив свой формат, фестиваль значительно увеличил масштаб показа и даже установил новый мировой рекорд. Мастера и художники по свету, компьютерные дизайнеры 3D графики и анимации сотворили самую большую по протяженности световую проекцию: 1244 метра. комитет по туризму.

Световые картины и инсталляции появятся на Петропавловской крепости. Зрители увидят основные исторические вехи становления города на Неве, его культуру и достижения.

Фестиваль начнется в 18:00 на портале Visit Petersburg. Зачем трансляцию покажут на "Пятом канале" в 00:30 7 декабря.

Месяц назад в комитете сообщили Piter.TV, что мероприятие находится под вопросом. Изначально власти хотели провести конкурс для медиахудожников, которые помогли бы создать программу.

Фото: комитет по развитию туризма Петербурга