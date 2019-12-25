Ежегодный фестиваль "Чудо света" не состоится в ноябре из-за пандемии

Пока в Смольном не решили, будет ли вообще фестиваль в этом году.

Проведение фестиваля "Чудо света" переносится на неопределенный срок. В планах Смольного было организовать световое шоу в ноябре, однако эпидемиологическая обстановка не позволила. Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе комитета по развитию туризма.

В настоящее время не определены сроки проведения "Чуда света" — все зависит от снижения уровня заболеваемости и улучшения эпидемиологической обстановки. Как только настанет ясность относительно возможности его проведения, мы сразу сообщим об этом на нашем сайте. говорится в сообщении пресс-службы Комитета.

За последние 5 лет фестиваль уже успел стать ноябрьской традицией. В 2016, 2017 и 2019 фестиваль света также проводили в последнем осеннем месяце. Несмотря на пандемию, в 2020 году он все же состоялся, но тогда заболевших COVID-19 было меньше, чем сейчас.

Как сообщалось ранее, шоу 2021-го года хотели посвятить Александру Невскому и его эпохе в честь 800-летия со дня рождения. К созданию шоу собирались привлечь сторонних специалистов. На страничке "Чуда света" в "ВКонтакте" был объявлен Open Call — конкурс для медиахудожников, которые разработают 3-D-маппинг для Петровских ворот Петропавловской крепости. Анонс конкурса висел на страничке группы до сегодняшнего дня.

Как выяснилось, конкурс не стали проводить, так как от первоначального формата фестиваля решили отказаться. Пандемия COVID-19 поставила под вопрос само проведение мероприятия.

Фото: Фестиваль "Чудо Света", Piter.TV