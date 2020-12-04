  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шоу "Чудо Света" в Петербурге в 2021 будет посвящено эпохе Александра Невского
Сегодня, 16:59
168
nadezhda_sib

Шоу "Чудо Света" в Петербурге в 2021 будет посвящено эпохе Александра Невского

0 0

На протяжении года в Петербурге проводятся мероприятия, посвященные Александру Невскому.

Фестиваль "Чудо света", который планируют провести в ноябре, хотят посвятить Александру Невскому и его эпохе. В этом году отмечается 800-летие князя. Праздничные мероприятия 4 марта обсудили губернатор Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. 

Некоторые юбилейные мероприятия уже идут. Например, фотовыставка "Во имя святого князя" в историческом парке "Россия — моя история". 

Крестный ход в День перенесения мощей святого благоверного князя пройдет 12 сентября. На гала-концерт в БКЗ "Октябрьский" пригласят делегации из разных регионов России, если позволит эпидемиологическая ситуация. 

В День памяти Александра Невского 6 декабря пройдет светомузыкальное шоу "Связь времен". Оно станет завершающим событием юбилейных торжеств. 

В 2021 году на реставрацию комплексов Александро-Невской лавры город выделил 93,5 млн рублей. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что прошло "Чудо света" в 2020 году. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр невский, чудо света
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии