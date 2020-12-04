Шоу "Чудо Света" в Петербурге в 2021 будет посвящено эпохе Александра Невского

На протяжении года в Петербурге проводятся мероприятия, посвященные Александру Невскому.

Фестиваль "Чудо света", который планируют провести в ноябре, хотят посвятить Александру Невскому и его эпохе. В этом году отмечается 800-летие князя. Праздничные мероприятия 4 марта обсудили губернатор Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Некоторые юбилейные мероприятия уже идут. Например, фотовыставка "Во имя святого князя" в историческом парке "Россия — моя история".

Крестный ход в День перенесения мощей святого благоверного князя пройдет 12 сентября. На гала-концерт в БКЗ "Октябрьский" пригласят делегации из разных регионов России, если позволит эпидемиологическая ситуация.

В День памяти Александра Невского 6 декабря пройдет светомузыкальное шоу "Связь времен". Оно станет завершающим событием юбилейных торжеств.

В 2021 году на реставрацию комплексов Александро-Невской лавры город выделил 93,5 млн рублей.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что прошло "Чудо света" в 2020 году.

Фото: Piter.TV