В Петербурге в разгар пандемии провели фестиваль "Чудо света" за 40 млн рублей

Зрители должны были быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Получилось не у всех.

В минувшие выходные, 7 и 8 ноября, в Петербурге прошло масштабное световое шоу "Чудо света". Власти решили не нарушать традицию, появившуюся в 2016-м году, и провести массовое зрелищное мероприятие в разгар пандемии. Жители города, а также общественность отнеслись к событию неоднозначно. Одни получили от него яркие впечатления, которых так не хватает в период ограничительных мер, другие ― другие обратили внимание на неуместность фестиваля в тяжелое как в эпидемиологическом, так и в финансовом плане для города время.

Для проведения фестиваля была выбрана территория Петропавловской крепости. Место посчитали "идеальным" в связи с тем, что там есть возможность разграничить потоки посетителей и ограничить их количество. Вход на мероприятие осуществлялся через Иоанновский мост, выход ― через Кронверкский мост. Несмотря на продуманность логистики, избежать скоплений людей все же не удалось: желающих стать зрителями "Чуда света" оказалось очень много. Этого не скрывает и пресс-служба петербургского цирка.

Желающих увидеть "Чудо Света" оказалось много, было видно, что люди соскучились по ярким впечатлениям и позитивным эмоциям. На входе в Петропавловку выстроилась длинная очередь, но благодаря отлаженному маршруту и четкому таймингу каждой из 11 локаций, плотного скопления людей удалось избежать. говорится в сообщении.

Поспорить с тем, что скопления людей удалось избежать, могут кадры с места событий. Как отметил корреспондент Piter.TV, если масочный режим соблюдали многие зрители, то соблюсти социальную дистанцию оказалось сложнее. Кроме того, некоторые посетители предпочли устроить фотосессию без средств индивидуальной защиты.

Бок о бок с друг другом петербуржцы и гости города провели 2 часа. Целиком шоу длилось с 19 до 21 часа. В этом году оно было посвящено истории военно-морского флота России и её победами. Представление завершилось красочным шоу дронов, которые рисовали в небе различные фигуры, в частности корабль. Для тех, кто предпочел остаться дома, была организована онлайн-трансляций, ее посмотрели около 500 тыс. человек со всего мира.

На проведение фестиваля выделили 39,9 млн рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, он был организован ООО "Триумф". Организация является один из наиболее частных поставщиков для Комитета по туризму. Между ведомством и Триумфом" были заключены 10 контрактов за весь период сотрудничества на общую сумму более 300 млн рублей. В этот раз компании необходимо было создать не менее одной зоны для проведения мультимедийного 3D-mapping-шоу, не менее восьми зон с аудиовизуальными инсталляциями, созданных с помощью технологии 3D-mapping, и не менее одной зоны, созданной с помощью голографического оборудования. Тендер был размещен 22 сентября 2020-го года, когда в Петербурге вновь начался рост заболеваемости. До этого несколько дней подряд в городе фиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 по всей России. Из "антирекордников" Северная столица так и не вышла.

При размещении конкурса точно было неизвестно, когда именно будет проводиться фестиваль ― в ноябре или декабре. В итоге для шоу выбрали все же начало ноября, чтобы приурочить его ко Дню народного единства. В преддверии праздника Александр Беглов сообщил Владимиру Путину о "сложной" ситуации с коронавирусом в городе, накануне назвав количество заболевших "критически" большим. Непростая ситуация сложилась и с бюджетом. По словам председателя комитета по финансам Алексея Корабельникова, на данный момент петербургский бюджет практически уперся в верхнюю планку по дефициту, которая предусмотрена Бюджетным кодексом.

Общественные деятели обратили внимание на то, что заявления власти работают лишь в одностороннем порядке.

Устроить в Петербурге фестиваль "Чудо света" за 40 млн. рублей, собрав толпы людей без масок - это пожалуйста. <...> Собрать тысячи людей без масок - можно. Провести одиночный пикет или общественное обсуждение в масках и с соблюдением дистанции - нельзя. Где логика, господин губернатор?? написал в социальных сетях депутат ЗакСа Борис Вишневский.

7 ноября - в Петербурге 1258 новых заболевших COVID19 за последние сутки. Власти обсуждают ужесточение ограничений. Но одновременно проводят фестиваль "Чудо света" за 40 млн. рублей, собирая толпы людей. И планируют ещё новогодние базары... поделился своим мнением экс-руководитель штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев.

При этом от мероприятий, организованных властями, в период пандемии в Смольном совсем отказываться не планируют. Замедляться, по всей видимости, не планирует и рост заболеваемости. За прошедшие сутки, 8 ноября, в Петербурге выявили 1403 новых случаев заболевания COVID-19. Еще неделю назад количество новых случаев составляло 923 человека в сутки. Всего на данный момент, по официальным данным, в городе 23744 активных случая. Ростом заболевших заинтересовались в федеральном центре: с рабочим визитом в Северную столицу прибыла комиссия Минздрава РФ.

О том, насколько повлияло проведение фестиваля "Чудо света" на рост заболеваемости среди горожан, станет ясно в ближайшие две недели.

Текст: Надежда Сибилева

Видео: Елена Помогайбина / Piter.TV, aleksandragamerzaev / Instagram

Фото: dubrovin_vladimirr, w4r10ck9008 / Instagram, Фестиваль "Чудо Света" / VK