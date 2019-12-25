Петербург снова опередил регионы по числу смертей от COVID-19

За сутки подтвердили смерть 24 человек.

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено еще 24 летальных исхода от коронавируса. По суточной смертности Петербург снова на печальном первом месте в стране, как и по летальности от COVID-19 в целом.

Всего за сутки подтвердили смерть 144 россиян, 24 – в Петербурге, 12 – в Свердловской области, 9 – Москве, 6 – Московской области.

В Петербурге коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти для 2725 человек. Летальность заболевания на данный момент составляет в городе 6,79%, что является самым высоким показателем среди всех субъектов РФ.

Фото: Piter.TV