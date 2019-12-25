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За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 211 человек
Сегодня, 10:31
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nastya960

За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 211 человек

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Из больниц выписали 107 человек.

За последние сутки в России подтвердили  5 762 случая коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1351 (23,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 211 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 46. За последние сутки подтверждена смерть 144 пациентов, в том числе 24 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 5 754 пациента, в том числе 107 человек в Петербурге и 27 – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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