За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 211 человек

Из больниц выписали 107 человек.

За последние сутки в России подтвердили 5 762 случая коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1351 (23,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 211 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 46. За последние сутки подтверждена смерть 144 пациентов, в том числе 24 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 5 754 пациента, в том числе 107 человек в Петербурге и 27 – в Ленобласти.

Фото: Piter.TV