Дефицит бюджета Петербурга достиг предельных значений

В Смольном отметили, что следующий год будет непростым.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что с 2022 года Смольный будет стараться уменьшить дефицит регионального бюджета, но в следующий, 2021 год, показатель может достигнуть 15% от собственных доходов.

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что сейчас петербургский бюджет практически уперся в верхнюю планку по дефициту, которая предусмотрена Бюджетным кодексом. В 2021 году дефицит составит 14,6% от собственных доходов бюджета, в абсолютном выражении это более 87 млрд рублей. Чиновник отметил, что в следующем году экономика будет восстанавливаться, поэтому нужно "поддерживать достаточно высокий уровень расходов".

Ранее мы писали, что правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиций в регионах.

Фото: Piter.TV