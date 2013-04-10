  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дефицит бюджета Петербурга достиг предельных значений
Сегодня, 14:05
143
smirenny

Дефицит бюджета Петербурга достиг предельных значений

0 0

В Смольном отметили, что следующий год будет непростым.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что с 2022 года Смольный будет стараться уменьшить дефицит регионального бюджета, но в следующий, 2021 год, показатель может достигнуть 15% от собственных доходов. 

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что сейчас петербургский бюджет практически уперся в верхнюю планку по дефициту, которая предусмотрена Бюджетным кодексом. В 2021 году дефицит составит 14,6% от собственных доходов бюджета, в абсолютном выражении это более 87 млрд рублей. Чиновник отметил, что в следующем году экономика будет восстанавливаться, поэтому нужно "поддерживать достаточно высокий уровень расходов".

Ранее мы писали, что правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиций в регионах.

Фото: Piter.TV

Теги: дефицит бюджета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии