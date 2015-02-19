Правительство опубликовало долгосрочный прогноз до 2042 года

Отмечается, что документ включает в себя базовый и консервативный варианты.

Правительство России опубликовало долгосрочный прогноз до 2042 года. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на документ, представленный кабмином.

Отмечается, что документ включает в себя базовый и консервативный варианты. При этом превышение расходов над доходами заложено в обоих. В базовом варианте предусмотрено, что к 2042 году дефицит достигнет 21,6 трлн рублей. Второй вариант предлагает дефицит в размере 54,7 трлн рублей.

Расходы в базовом сценарии за 18 лет увеличатся до 125,8 трлн. В случае с консервативным вариантом ожидается рост до 144,5 трлн. Доходы с 37 трлн рублей вырастут до 104,1 трлн или 89,9 трлн соответственно. Правительство ожидает такую динамику на фоне снижения доли нефтегазовых доходов.

Ранее Мишустин заявил о планах достичь мировых темпов роста экономики к 2026 году.

Фото: pxhere.com