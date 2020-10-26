Сумма списания будет равна объёму налоговых поступлений.

Правительство запускает новый механизм стимулирования инвестиций в регионах. Теперь субъекты РФ, которые направляют средства в инвестиции в инфраструктуру, смогут списывать долги по бюджетным кредитам. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По его мнению, это поможет развитию таких сфер как сельское хозяйство, обрабатывающе производств, дорожное строительство, возведение нового жилья и т. п. Также это поможет снизить кредитную загруженность регионов и поможет в стимулировании инвестиционного климата.

При этом сумма списания будет равна объёму налоговых поступлений. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он подчеркнул, что речь идёт о налогах в федеральный бюджет, которые принесёт инвестиционный проект.

Правила новых инвестиционных проектов уже утверждены. В формировании их сводного перечня будут участвовать регионы и профильные ведомсвтва.

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