Банки выдадут еще 320-350 тысяч льготных ипотек при продлении госпрограммы

В Минфине рассказали о ежемесячных выдачах жилищной ипотеки.

Банки выдадут еще 320-350 тысяч льготных ипотек при продлении государственной программы. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в передаче "Утро России" на телеканале "Россия-1". Он напомнил, что выдача ипотеки идет под 6,5 процентов годовых. Ежемесячно кредитные организации выдают около 40-45 тысяч таких жилищных кредитов.

Мы полагаем, что такой темп выдачи сохранится. Исходя из того, что программа продлевается на восемь месяцев, то это составит где-то 320-350 - может быть, немного больше - тысяч кредитов, которые будут выданы за весь вот этот период продления Алексей Моисеев, замминистра финансов России

Напомним, что правительство РФ заявило о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом 22 октября сообщил Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что программа получила хорошие рекомендации со стороны российских семей, а также от представителей строительной отрасли.

Хуснуллин: программа льготной ипотеки принесет около 100 млрд рублей налогов в бюджет.

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