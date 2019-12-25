Хуснуллин: программа льготной ипотеки принесет около 100 млрд рублей налогов в бюджет

Вице-премьер РФ рассказал о статистике по выданным кредитам.

Марат Хуснуллин заявил о том, что программа льготной ипотеки принесет дополнительно около 100 млрд рублей налогов в бюджет. Об этом вице-премьер России рассказал на правительственном заседании при участии премьер-министра Михаила Мишустина.

Сегодня решение по ипотеке, вместе с налоговой посчитали, принесет порядка 100 млрд рублей дополнительных налогов в бюджеты и сохранит тысячи рабочих мест Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Чиновник уточнил, что на данный момент выдано 230 тысяч льготных кредитов населению. Общая сумма кредитования составила 670 млрд рублей. Он напомнил, что программа льготной ипотеки действует по стране с конца апреля 2020 года.

Хуснуллин: продление льготной ипотеки позволит улучшить жилищные условия 600 тыс. семей.

Фото: Kremlin.ru