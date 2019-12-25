Хуснуллин: продление льготной ипотеки позволит улучшить жилищные условия 600 тыс. семей

Вице-премьер России заявил о рекорде по выдаче льготной ипотеки в сентябре.

Марат Хуснуллин заявил о том, что продление льготной ипотеки позволит улучшить жилищные условия 600 тысяч семей. Об этом вице-премьер России заявил во время правительственного заседания под руководством Михаила Мишустина.

До 1 июля мы прогнозируем, что продление ипотеки позволит суммарно 600 тыс. семей улучшить свои жилищные условия на сумму порядка 1 трлн 850 млрд рублей...Сентябрь оказался рекордным месяцем для программы льготной ипотеки. Выдано около 60 тыс. кредитов Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Чиновник уточнил, что до конца 2020 года улучшить жилищные условия смогут 152 тысячи семей. Это даст экономике России дополнительно 300 млрд рублей. На данный момент около 90% всех выданных кредитов приходится именно на программу льготной ипотеки. За все время существования программы выдано более 230 тысяч ипотек на общую сумму в 670 млрд рублей.

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Фото: Kremlin.ru