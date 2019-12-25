Вице-премьер РФ объяснила, почему страховая медицина предпочтительнее для страны.

Татьяна Голикова объяснила, почему выступает против возврата к бюджетной медицине. Вице-премьер России рассказала в интервью для исследования "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России" о том, что у страховой медицины в стране существуют свои недостатки, но это лишь означает, что правительству следует работать над их устранением и совершенствованием системы.

В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект Татьяна Голикова, вице-премьер России

По словам чиновницы, бюджетная медицина завязана на федеральных средствах. Дефицит сказывается в первую очередь на регионах. Поднять на федеральный уровень всю медицину, по мнению Голиковой, невозможно. Это привело бы к глобальному перераспределению доходов.

Голикова сообщила о нестабильной ситуации с коронавирусом в 29 регионах РФ.

Фото: Kremlin.ru