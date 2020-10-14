Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о нестабильной ситуации с коронавирусом в 29 регионах РФ, пишет агентство "РИА Новости".
На совещании членов правительства Голикова заявила, что в 38 регионах наблюдается рост числа заражённых COVID-19. Как нестабильную она оценила ситуацию в 29 регионах, в 18 фиксируется стабилизация заражаемости.
Среднесуточный показатель прироста случаев инфицирования по стране составляет 1,1%. Однако эта цифра превышена в 30 субъектах РФ.
Ранее "Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса.
Видео: YouTube / РИА Новости
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