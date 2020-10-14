Среднесуточный показатель прироста - 1,1%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о нестабильной ситуации с коронавирусом в 29 регионах РФ, пишет агентство "РИА Новости".

На совещании членов правительства Голикова заявила, что в 38 регионах наблюдается рост числа заражённых COVID-19. Как нестабильную она оценила ситуацию в 29 регионах, в 18 фиксируется стабилизация заражаемости.

Среднесуточный показатель прироста случаев инфицирования по стране составляет 1,1%. Однако эта цифра превышена в 30 субъектах РФ.

Ранее "Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса.

Видео: YouTube / РИА Новости