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"Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса

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Два высокопоставленных чиновника уже привились.

Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами кабмина.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что препарат "ЭпиВакКорона" безопасен, в ближайшее время будет произведено 60 доз.

Владимир Путин добавил, что Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора уже привились новой вакциной.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией.

Видео: YouTube / RT на русском

Теги: вакцина от коронавируса, вектор, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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