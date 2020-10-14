Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами кабмина.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что препарат "ЭпиВакКорона" безопасен, в ближайшее время будет произведено 60 доз.
Владимир Путин добавил, что Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора уже привились новой вакциной.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией.
Видео: YouTube / RT на русском
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