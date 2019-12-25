Недопустимо скрывать наличие болезней перед вводом вакцины от COVID-19.

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать перед вакцинацией. С мнением выступил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов, пишут "РИА Новости".

По его словам, недопустимо скрывать наличие болезней перед вводом вакцины от COVID-19, так как это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам.

Горелов заявил, что для клинических испытаний должны отбираться здоровые добровольцы. Однако, некоторые люди скрывают болезни из своего анамнеза.

Эпидемиолог отметил, что после вакцинации могут наблюдаться индивидуальный реакции организма — повышенная температура, слабость, покраснения и боль в месте укола.

Ранее мы писали, что Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса.

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