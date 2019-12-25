У одного из добровольцев зафиксирована "необъяснимая" болезнь.

Американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса. Об этом представители фирмы заявили в соответствующем посте на официальном сайте. Они уточнили, что у одного из волонтеров выявили "необъяснимую болезнь".

Мы временно приостановили дальнейшую раздачу доз вакцины от COVID-19 в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний пресс-релиз Johnson & Johnson

На данный момент компания проводит проверку и оценку состояния участника испытаний. В процессе принимает участие Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования. Ранее специалисты заявили о том, что создаваемая вакцина вызвала устойчивый иммунный ответ в рамках тестирования в первом этапе второй фазы. С 23 сентября Johnson & Johnson начала третий этап клинических испытания вакцины. В нем принимают участие около 60 тысяч человек в восьми государствах на трех континентах.

В Канаде вакцина от коронавируса будет бесплатной для населения.

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