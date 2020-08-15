Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год. Об этом рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что третий этап испытаний вакцины от коронавируса будет проходить амбулаторно — госпитализировать принудительно никого не будут.
Все будут из дома приходить и домой уходить.
Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Ранее мы писали, что Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от коронавируса у Johnson & Johnson и Novavax.
Видео: kremlin.ru
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