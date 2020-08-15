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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

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Третий этап испытаний вакцины от коронавируса будет проходить амбулаторно.

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год. Об этом рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что третий этап испытаний вакцины от коронавируса будет проходить амбулаторно — госпитализировать принудительно никого не будут.

Все будут из дома приходить и домой уходить.

Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Ранее мы писали, что Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от коронавируса у Johnson & Johnson и Novavax.

Видео: kremlin.ru

Теги: александр гинцбург, вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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