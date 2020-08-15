Третий этап испытаний вакцины от коронавируса будет проходить амбулаторно.

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год. Об этом рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что третий этап испытаний вакцины от коронавируса будет проходить амбулаторно — госпитализировать принудительно никого не будут.

Все будут из дома приходить и домой уходить. Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Ранее мы писали, что Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от коронавируса у Johnson & Johnson и Novavax.

Видео: kremlin.ru