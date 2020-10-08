Джастин Трюдо напомнил, что Оттава уже заключила контракты на поставку препаратов.

В Канаде вакцина от коронавируса будет бесплатной для населения. Об этом рассказал премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления в местном парламенте. По словам чиновника, правительство обеспечит граждан препаратом для профилактики заражения COVID-19.

Мы очень ценим нашу универсальную систему здравоохранения, а это означает, что такие вещи, как спасительные вакцины, всегда предоставляются канадцам бесплатно Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Политик напомнил, что Оттава заключила контракты с медицинскими компаниями AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK на поставку вакцин против коронавируса. В общей сложности Канаде удалось зарезервировать для своего использования более 300 млн доз. По условиям соглашений страна получит препарат сразу же после того, как препараты будут запущены в производство.

Джастин Трюдо призвал ООН "сменить мышление" ради построения лучшего мира.

Видео: YT / cpac