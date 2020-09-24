Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о второй волне коронавируса

В марте в день фиксировалось 47 новых случаев заражения, а 22 сентября их было больше 1 тыс.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что премьер-министр Канады выступил со специальным обращением. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Трюдо заявил, что в Канаде зафиксировали "вторую волну" коронавируса.

В четырех наших крупнейших провинциях вторая волна не только что началась, она уже вовсю идет. Мы на грани падения, которое может быть намного хуже того, что было весной Джастин Трюдо

По его словам, в марте зафиксировали 47 новых случаев заражения COVID-19, а 22 сентября более 1 тысячи. Трюдо уверен, что канадцы могут "взять вторую волну под контроль". Для этого населению необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мы сообщали о том, что изменены правила для приезжающих из-за рубежа россиян.

Видео: Youtube/CityNews Toronto