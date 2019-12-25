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Изменены правила для приезжающих из-за рубежа россиян
Сегодня, 8:36
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matveyvn

Изменены правила для приезжающих из-за рубежа россиян

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Они вступят в силу с 24 сентября.

Изменены правила для приезжающих из-за рубежа россиян. Теперь они обязаны самоизолироваться до получения результатов теста на коронавируса.

Постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу с 24 сентября.

Отмечается, что сдать тест на новую коронавирусную инфекцию прилетевшие из-за рубежа будут обязаны сделать в течение трёх дней.

Ранее мы писали, что РФПИ обещал сделать лекарство от COVID-19 дешевле аналогов.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, роспотребнадзор, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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