Они вступят в силу с 24 сентября.

Изменены правила для приезжающих из-за рубежа россиян. Теперь они обязаны самоизолироваться до получения результатов теста на коронавируса.

Постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу с 24 сентября.

Отмечается, что сдать тест на новую коронавирусную инфекцию прилетевшие из-за рубежа будут обязаны сделать в течение трёх дней.

Ранее мы писали, что РФПИ обещал сделать лекарство от COVID-19 дешевле аналогов.

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