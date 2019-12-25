РФПИ обещал сделать лекарство от COVID-19 дешевле аналогов

Сейчас цена подобных лекарств - 12 000 рублей.

Российский фонд прямых инвестиций обещал сделать своё лекарство от COVID-19 "Авифавир" дешевле аналогов на 30%. Об этом пишет "Интерфакс".

В РФПИ отметили, что сейчас цена подобных лекарств - 12 000 рублей. Лекарство фонда, по словам его представителей, будет стоить 8 000 рублей. Снизить цену получится благодаря тому, что производство будет идти по полному циклу, включая субстанцию.

"Авифавир" для амбулаторного использования зарегистрируют только после того, как удастся добиться снижения его розничной цены.

Ранее ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса.

Фото: pixabay.com