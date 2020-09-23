ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

Президент России предложил бесплатно предоставить вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организаци.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что президент России предложил ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что с опасным вирусом может столкнуться каждый.

Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными Владимир Путин

Также Путин предложил вести онлайн-конференции с участием государств по вопросам вакцин от COVID-19. Он заявил, что в обозримом будущем лекарство от этого заболевания должно быть доступно во всем мире.

В ООН поблагодарили президента России и отметили, что перед бесплатной вакцинацией медицинские работники организации предварительно изучат препарат.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуме назвали число госпитализированных с коронавирусом депутатов.

Видео: kremlin.ru