ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что президент России предложил ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.
Он отметил, что с опасным вирусом может столкнуться каждый.
Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными
Владимир Путин
Также Путин предложил вести онлайн-конференции с участием государств по вопросам вакцин от COVID-19. Он заявил, что в обозримом будущем лекарство от этого заболевания должно быть доступно во всем мире.
В ООН поблагодарили президента России и отметили, что перед бесплатной вакцинацией медицинские работники организации предварительно изучат препарат.
Ранее мы сообщали о том, что в Госдуме назвали число госпитализированных с коронавирусом депутатов.
Видео: kremlin.ru
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