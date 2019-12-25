В Государственной думе не работает буфет, комиссии проводят заседания в онлайн-формате.

В Госдуме назвали число госпитализированных с коронавирусом депутатов. О них рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

При этом он отметил, что называть фамилия, по его мнению, было бы неправильно.

У нас ситуация в рамках противоэпидемиологической обстановки непростая. Вячеслав Володин, спикер Госдумы РФ

По его словам, количество депутатов, у которых уже есть антитела, перевалило за 50. Он добавил, что перед парламентом сейчас стоит задача оставаться работоспособным. Для этого депутаты должны соблюдать правила безопасности — тогда они смогут собираться максимально возможным составом.

В Государственной думе не работает буфет, комиссии проводят заседания в онлайн-формате. Доступ в здание нижней палаты парламента также ограничен.

Ранее Госдума поддержала проект о наказании за действия по отчуждению территорий.

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