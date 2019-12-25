Госдума поддержала проект о наказании за действия по отчуждению территорий

За повторное нарушение гражданам грозят уже уголовный штраф размером от 200 до 400 тысяч рублей.

Государственная дума поддержала проект об административных наказаниях за призывы к отчуждению территорий, а также об ужесточении ответственности за действия, направленные против целостности территорий России.

Данные законопроекты принимаются в рамках реализации в законодательстве новых норм Конституции РФ, принятых в рамках голосования в июне-июле.

За призыв, направленный на нарушение территориальной целостности России и совершённый впервые, физическому лицу грозит штраф от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. За публичный призыв в интернете предусмотрены следующие суммы штрафов: физическому лицу грозит штраф от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение гражданам грозят уже уголовный штраф размером от 200 до 400 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.

За действия, направленные против целостности территорий России, предусматривается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Ранее в Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья для реновации.

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