В законопроекте прописаны действия в рамках программы комплексного развития территории.

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья для реновации. Такими полномочиями могут наделить региональные и муниципальные власти, которые смогут принимать программы по реконструкции любого, а не только аварийного жилья. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В материале подчёркивается, что это наделит регионы и муниципалитеты правами на проведение реновации по аналогии с той, которая уже идёт в Москве. Некоторые фрагменты федерального законопроекта были заимствованы из столичных нормативов. Например, решение о сносе здания и отселении принимается только при том условии, что две трети собственников и арендаторов будут согласны. При этом власти будут обязаны предоставить им равноценное жильё в том же районе или выплатить денежную компенсацию.

В законопроекте прописаны действия в рамках программы комплексного развития территории — она может предполагать снос или реновацию зданий, если половину территории занимает аварийное жильё, самострои или многоквартирные дома, которые вошли в программу реконструкции или сноса.

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