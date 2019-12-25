Борис Вишневский назвал лживым заявление Театра балета и Академии Бориса Эйфмана о доме Басевича

Дом Басевича который год остается во внимании градозащитников и представителей власти. Дело в том, что здание начала XX века ждет значительная реконструкция. Для петербуржцев это фактически означает снос здания. С ними не согласны администрация Театра балета Бориса Эйфмана и Академия балета Бориса Эйфмана. В своем заявлении, опубликованном 14-го сентября, говорится о том, что здание ждет "новая жизнь", а слово "снос" называется некорректным. На этом диалог, развернувшийся на площадках в Интернете, не

Заявление Театра и Академии, которым был передан дом в оперативное управление, не осталось незамеченным. Сегодня, 15 сентября, его прокомментировали в Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Своим мнением с Piter.TV также поделился депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Он выступает против строительства общежития, которое должно появиться на Большой Пушкарской в домах №№7 и 9.

Все, что написано в том заявлении, это ложь. Я категорически против сноса исторического здания. А именно он и планируется, потому что планируется снос всех дворовых корпусов и сохранение нескольких этажей лицевого фасада. Я также против сноса здания детского сада, который там рядом [прим. ― дом №9 по Большой Пушкарской], он был совершенно неправомерно оттуда выкинут. Это здание уж точно никакое не аварийное. выразил свою позицию Вишневский.

Ранее в заявлении администрации Театра и Академии отмечалось, что несколько лет назад дом №9 признали аварийным, и детей перевели в другое здание на Зверинской улице. По их словам, "реальные" родители воспитанников сада ни на что не жалуются и не просят их защищать. Кроме того, заявляется о том, что исторический облик дома удастся сохранить, несмотря на работы.

Депутат ЗакСа также не согласен с тем, что против хореографа Бориса Эйфмана ведется травля, в которой культурные учреждения обвинили активистов и СМИ. Вишневский разделяет мнение ВООПИиК, которое выступает за то, чтобы использовать здание в программе "Молодежи – доступное жильё". Как узнал Piter.TV, несколько лет назад депутату удалось договориться с предыдущим губернатором Георгием Полтавченко о таком использовании здания.

Академия танца Бориса Эйфмана и так не обижена недвижимостью. <...> А в городе у нас без жилья сотни тысяч молодых семей. Это значительно больше, чем число обучающихся в Академии Танца. отметил Вишневский.

Напомним, по замыслу культурного учреждения в двух домах построят общежитие для театральных деятелей и интернат для воспитанников Академии. Это объяснили тем, что балетная компания не имеет своего театрального дома, в то время как некоторые из артистов приезжают из других городов и даже стран. Численность творческого персонала составляет 75 человек, а в штатном расписании Дворца танца будет 500 сотрудников.

Решение о частичном сносе здания было принято КГИОП 17-го августа 2020-го года. Ранее на территории несколько раз происходили пожары.

В среду, 16 сентября, в Петербурге пройдет общественное обсуждение проекта реконструкции дома.

Фото: Piter.TV