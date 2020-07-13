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Градозащитники требуют расследовать пожар в историческом доме Басевича

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Возгорание происходило несколько раз.

Градозащитники просят разобраться в причинах пожара, который произошел в доме Басевича утром 10-го июля. Санкт-Петербургское отделение ВООПИК направило соответствующее заявление в Следственный комитет и полицию.

Активисты отметили, что в доме произошло сразу же несколько пожаров после того, как жителям Петроградского района удалось договориться со Смольным о проведении общественного обсуждения проекта. 

Жители и активисты оценивают их как очевидный поджог и попытку давления на горожан, требующих сохранить здание и пересмотреть проект сноса и нового строительства.

говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы МЧС по Петербургу, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Пожар повторился на следующий день, 11 июля. 

Видео: Piter.TV 

Теги: градозащитники, дом басевича, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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