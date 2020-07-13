Градозащитники требуют расследовать пожар в историческом доме Басевича

Возгорание происходило несколько раз.

Градозащитники просят разобраться в причинах пожара, который произошел в доме Басевича утром 10-го июля. Санкт-Петербургское отделение ВООПИК направило соответствующее заявление в Следственный комитет и полицию.

Активисты отметили, что в доме произошло сразу же несколько пожаров после того, как жителям Петроградского района удалось договориться со Смольным о проведении общественного обсуждения проекта.

Жители и активисты оценивают их как очевидный поджог и попытку давления на горожан, требующих сохранить здание и пересмотреть проект сноса и нового строительства. говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МЧС по Петербургу, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Пожар повторился на следующий день, 11 июля.



Видео: Piter.TV