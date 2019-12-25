КГИОП рекомендовал снести почти весь дом Басевича

Дом располагается на Большой Пушкарской, 7.

Как стало известно в понедельник, 17 августа, в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рекомендовали снести практически весь дом Басевича. Об этом сообщили в СМИ.

Так, оставят только пять этажей фасада лицевого корпуса. По словам депутата ЗакСа Бориса Вишневского, от ремонта и сохранения КГИОП отказывается, по всей видимости несогласные с таким решением пойдут в суд. Напомним, что накануне жители Петроградской стороны обратились к главе комитета с просьбой сохранить дом.

Ранее мы писали, что Дом Басевича на Петроградке всё же могут "приговорить" к сносу.

Фото: Piter.TV