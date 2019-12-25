Дом Басевича на Петроградке всё же могут "приговорить" к сносу

Градозащитники нашли неприятные предпосылки для подобного развития событий.

Петербургские градозащитники невесело предполагают, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице все же решат снести. Об этом рассказали в группе петербургского отделения всероссийского общества охраны памятников "ВКонтакте".

Поводом для опасений стало грядущее заседание так называемой "сносной" рабочей группы КГИОП. На встрече 17 августа собираются вновь обсудить проект строительства апартаментов театра танца Бориса Эйфмана, которое планируется построить на месте дома Басевича. Проект реконструкции предполагает полный снос здания за исключением лицевого фасада. Местные жители и градозащитники уже полгода выступают против разрушительного строительства, сам проект постоянно отклоняют и дорабатывают.

Также отмечается, что материалы и документы для грядущего заседания должны высылаться участникам не менее чем за неделю до встречи для ознакомления, однако проект до сих пор скрыт. Градозащитники предположили, что проект по сносу хотят показать в последний момент, чтобы он не успел вызвать возмущений.

Заседание рабочей группы состоится в понедельник 17 августа в 11.00 в КГИОП (пл. Ломоносова, 1). активисты ВООПИиК

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Фото: Piter.TV