Марианна Гусева (Басевич) о доме своего деда: "Он выстоял в блокаду и нужен людям"

Внучка архитектора, чей дом балансирует на грани между восстановлением и сносом, поделилась с Piter.TV своими мыслями о судьбе здания.

Дом Басевича на Большой Пушкарской улице в Петербурге печально известен как самая страшная "заброшка" города. Некогда красивый и статный доходный дом частично разрушился, давно покрылся граффити и мусором и долгое время ждет, какую судьбу ему определят: здание балансирует на грани между восстановлением и сносом, точный проект второй жизни дома Басевича градозащитники и рабочая группа из КГИОП пока никак не определят.

Piter.TV поговорил с внучкой архитектора, Марианной Гусевой (Басевич), о прошлом и будущем дома. Наша 92-летняя собеседница – одна из немногих, кто помнит дом еще в его расцвете.

PTV: Поделитесь, пожалуйста, одним воспоминанием, связанным с домом Басевича. Может быть, это маленькая история, случай или даже легенда, которая вам запомнилась?

В этом доме я никогда не жила. Дедушке, сдавшему дом государству, дали хорошую квартиру в доме №77/2 на Кронверском в бельэтаже. Правда, квартира очень скоро превратилась в коммуналку. Меня, родившуюся в Минусинске, месте ссылки матери, привезли в эту квартиру в январе 1930-го года, где почти сразу же родилась моя сестра. Дедушка умер в 1934-м году, когда мне было 5 лет. Мимо дома на Большой Пушкарской с бабушкой ходили очень редко: видно, ей было больно воспоминание. Однажды, проходя мимо дома, бабушка остановилась и рассказала, как жили, что много родственников, студентов жили здесь. И что выступ дома от красной линии придумал и согласовал дедушка.

Бабушка умерла в 1938 году, мать повторно выслали в Калугу, и я осталась одна с опекуном. Потом я волею судьбы уехала из Ленинграда в мае 1941-го года и вернулась только в мае 1960-го. года. Получили с мужем заработанную хрущёвку на Удельной. Так что уехала 13-летней девочкой, а вернулась с двумя детьми, и дом дедушки не видела долго. Часто потом, идя по Большой Пушкарской, проходила специально мимо дома и дотрагивалась до него рукой.

PTV: Ваше желание спасти дом совершенно понятно – он связан с историей вашей семьи. А какую роль дом играет в истории всего города? Почему Петербургу надо постараться сохранить дом Басевича?

Конечно, дом надо оставить живым, он красивый, тёплый, выстоял в блокаду и нужен людям. Я много лет по компьютеру наблюдала за бесхозяйственным обращением с расселённым домом, с постоянными пожарами и уже, после разрухи, с экскурсиями по его развалинам. Кроме возмущения и боли это ничего не вызывало.



PTV: Пытались ли вы взяться за спасение дома самостоятельно, когда вы только увидели его ухудшающееся состояние и когда для спасения еще были личные силы?

Да, пыталась спасти, но так как я не ходячая, я по компьютеру нашла в интернете Кирилла Проценко, правнука прекрасного архитектора Зазерского, который вместе с дедушкой построил этот дом, и попросила его вместе создать петицию для спасения дома. Иначе я себе этого никогда бы не простила. Потом к нам присоединились градозащитники.

PTV: Если бы вы, строитель со стажем, взялись за восстановление дома, какому плану действий следовали бы?

Лично я архитектор, муж был строителем и восстановил в Ленинграде после войны огромное количество промышленных, много значимых для Ленинграда объектов, а потом занялся строительством жилья. Я бы сделала разумный проект с максимальным возможным восстановлением дома. А Петроградка этого заслуживает.



PTV: Предположим, что дом не снесли, а восстановили, облагородили. Что, по-вашему, может в нем появиться – квартиры или, может быть, творческие пространства? Какую судьбу вы хотели бы пожелать дому?

Конечно, дом нужен для жилья, но я бы оставила в нём место для творческих организаций, которые и при разрухе последними его покинули (на первом этаже дома вплоть до 2009 года работала народная галерея "Мансарда художника" – прим. Piter.TV). И, может быть, маленький магазинчик для художников.

PTV: Есть ли в Петербурге дома, живущие судьбой дома Басевича? Есть ли здания, которые вам бы тоже хотелось спасти и восстановить?

Я, к сожалению, таких, как дедушкин дом, разоряемых от полной бесхозяйственности, вижу много. Все дома требуют систематически капитального ремонта. А строители ищут места для стройки, да и желательно в центре города, вот и приговаривают дома к смерти. Дедушкин дом был сразу приговорён из-за [здания] садика рядом, где выгнали уже этот детский сад. Эту ужасную несправедливость надо исправить. Я, к сожалению, не способна перечислить такие дома, но их очень много.

Немногим ранее Марианна Гусева обращалась к губернатору Александру Беглову с просьбой спасти дом. Полный текст письма привели в своем сообществе "ВКонтакте" градозащитники из петербургского ВООПИиК. В письме женщина отметила, что в послевоенное время она вместе с мужем восстанавливала здания и предприятия, которые были разрушены куда значительнее, чем сейчас дом Басевича, а значит и памятное для Марианны строение можно сохранить.

Планы по ремонту дома были для меня надеждой и тяжким ударом стала новость о планах по его сносу для строительства апартаментов для театра танца Бориса Эйфмана. <...> Считаю, что профессия строитель самая созидательная и полезная для людей и не может быть разрушительной. написала Марианна Гусева

Фото: Piter.TV