Защитники дома Басевича отправили в КГИОП результаты обследования здания

Независимая экспертиза подытожила, что здание запущено, но его возможно отремонтировать.

Петербургские градозащитники, отстаивающие дом Басевича на Большой Пушкарской улице, направили в комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) результаты технического обследования заброшенного памятника. Об этом сообщили в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Как выяснилось, в шести корпусах дома 10 участков стен в аварийном состоянии, восемь из них на верхнем этаже стали таковыми из-за многолетнего отсутствия кровли. Площадь необходимой замены или переборки конструкций стен дома Басевича составила около 3%. Независимая экспертиза подытожила, что здание запущено, но его возможно отремонтировать.

В то же время, вопреки карантину КГИОП назначил на 26 марта заседание рабочей и так называемой "сносной" группы по дому Басевича. На встречу вынесут проектные скорректированные материалы. Новая "жизнь" здания, которое планируется отдать Академии танцев Бориса Эйфмана, предусматривает снос всех частей дома, кроме лицевого корпуса на уровне четырех этажей, а также демонтаж и воссоздание трех оставшихся верхних этажей.

Ранее петербургские активисты начали сбор подписей в защиту деревьев города.

Фото: Piter.TV