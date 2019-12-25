Петербургские активисты начали сбор подписей в защиту деревьев

Петербуржцы беспокоятся, что вырубка по новым правилам поправки в закон совсем лишит город зелени.

Петербургские активисты из сообщества "Зеленый Петербург" создали петицию, призывающую защитить городские деревья от вырубки. Сбор подписей с обращением к губернатору Александру Беглову начался четыре дня назад и набрал уже 1940 голосов на момент публикации новости.

В своем проекте петербуржцы напоминают, что в Петербурге собираются запретить высадку деревьев в охранных зонах сетей, однако активисты называют почти все улицы города охранными зонами. Также создателей петиции беспокоит правка в закон "О зеленых насаждениях", признающая аварийными все деревья с наклонами – активисты переживают, что после их вырубки на старом месте не появится новых саженцев.

Уничтожение деревьев петербуржцы считают приговором городу, поскольку улицы могут совсем лишиться зелени и стать серыми. В качестве примера активисты приводят Москву, где озеленению не мешают сети и асфальт.

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Фото: скрин chaange.org