Петиция и живая цепочка: как петербуржцы борются за сохранение дома Басевича

Петицию против сноса доходного дома Басевича на Петроградке подписали более 1000 человек.

Проект здания на месте дома Басевича отправили на доработку. Ранее снос исторического дома на Большой Пушкарской, 7 вызвал общественный резонанс. Piter.TV рассказывал, как выглядит одна из самых впечатляющих заброшек Петербурга.

Активисты потребовали сохранить здание, представляющее историческую и культурную ценность. Соответствующая петиция против сноса появилась в интернете, ее подписали более 1000 людей.

Ранее петербуржцы провели акцию против сноса и "обняли" здание. Кроме того, "ВКонтакте" создали группу, где публикуют новости от имени здания.

Дом Басевича планировали снести и построить апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. 5 февраля КГИОП должен был рассмотреть эскизный проект нового здания, однако заседание перенесли по желанию заказчика из-за недоработок.

Дом со столетней историей, привлекающий школьников, граффитистов и фотографов, временно продолжит пустовать.

Фото и видео: Piter.TV