Жители Литейного округа пожаловались на состояние доходного дома на улице Восстания

Здание в последний раз ремонтировали более 50 лет назад.

Жители Литейного округа пожаловались на плачевное состояние дома 24/27 на улице Восстания. Фасад доходного дома 1859 года постройки в последний раз ремонтировали более 50 лет назад. С тех пор здание сильно обветшало и почернело, лепнина частично осыпалась.

Я знаю, что износ кровли там уже давно, сроки давно прошли. В 2018-2020 годах должны были делать капитальный ремонт крыши, но его не сделали, потому что Фонд капремонта не выделил средства. Илона Ханина, жительница МО Литейный округ

По данным муниципальной администрации, капитальный ремонт доходного дома был назначен на 2036 год. Однако после жалобы жителей в ЖКС №1 было принято решение обследовать дом, чтобы приблизить ремонт. По предварительным данным, ремонт здания может начаться в ближайшие два года. Piter.TV продолжит следить за ситуацией.

Ранее мы рассказывывали, что с фасада доходного дома Зиновьева на 8-й Советской пропали маскароны. Администрация Центрального района объяснила, где находится историческая лепнина.

Фото и видео: Piter.TV