С фасада доходного дома Зиновьева на 8-й Советской пропали маскароны

Жители обнаружили пропажу после жалобы активистов на небезопасное состояние лепнины.

С фасада доходного дома Зиновьева пропали исторические маскароны. Отсутствие двух скульптур обнаружили жители дома 34 на 8-й Советской улице.

По предварительным данным, лепнину на доме демонтировали и отправили на хранение после жалобы активистов. Одна из фигур наклонилась и находилась под угрозой падения.

Piter.TV пытался связаться с управляющей компанией, чтобы выяснить, куда пропала лепнина с исторического здания, однако наш корреспондент так и не получил ответ. В Жилкомсервис будет направлен официальный запрос о судьбе лепнины.

Доходный дом Зиновьева был построен в 1911-1912 годы архитектором Павлом Резвым. В 2017 году КГИОП включил здание в "перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".

Фото и видео: Piter.TV, citywalls.ru