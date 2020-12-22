В Петербурге срезают балконы с исторического дома на 4-й Советской

Дом, расположенный на 4-ой Советской, 31-33/10 построили в 1903 году.

Днем в понедельник, 17 мая, начались работы в доходном доме на перекрестке Дегтярного переулка и 4-й Советской улицы, передает "Фонтанка" со ссылкой на муниципального депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова.

Дом был построен в 1903 году в стиле эклектика. Фасады украшены восемью балконами с кованными решетками, которые признаны аварийными. Несмотря на частичное лишение аутентичного исторического облика, ходить по тротуару у дома станет безопаснее.

Специалисты наметили массовый демонтаж балконов: планируют спилить 56 балконов за год.

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