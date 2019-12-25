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КГИОП в четвертый раз вернул проект сноса дома Басевича на доработку
Сегодня, 15:45
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himif

КГИОП в четвертый раз вернул проект сноса дома Басевича на доработку

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Проект корректировали три раза, но его предложения остаются сомнительными.

В КГИОП приняли решение относительно проекта сноса дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Рабочая группа комитета по контролю и охране памятников заочно проголосовала и в четвертый раз постановила вернуть проект на доработку. Об этом Piter.TV сообщили градозащитники из петербургского отделения ВООПИиК.

По словам активистов, авторы проекта проигнорировали результаты независимого техобследования и замечания рабочей группы чиновников. Проект корректировали уже в третий раз, однако в новой версии в нем все равно не предусматривалось сохранение лицевого корпуса здания. Согласно проекту, поберечь нужно было лишь фасадную часть дома до средней стены и в дальнейшем возвести дворовую часть, саму дворовую часть предложили целиком снести, хотя она находится в хорошем состоянии.

В ходе голосования рабочей группы КГИОП внучка владельца дома Марианна Гусева попросила губернатора Александра Беглова сохранить дом своего деда. По мнению женщины, дом может быть отремонтирован, а не снесен.

Ранее мы рассказывали, что особняк Строгонова на Моховой будет отреставрирован.

Фото: Piter.TV

Теги: дом басевича, кгиоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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