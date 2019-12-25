Особняк Строгонова на Моховой будет отреставрирован

Разработка документации для этого потребует 13,7 миллионов рублей.

Особняк Н.С. Строгонова (ул. Моховая д. 36) будет отреставрирован. Закупку, в рамках которой предполагается найти компанию для разработки комплекса научно-проектной документации для этих работ, разместило Санкт-Петербургское Музыкальное училище им. Мусоргского, занимающее сейчас это здание.

В ходе будущей реставрации специалисты займутся интерьерами лицевого флигеля. Речь идет о работах со штукатурной отделкой, каминами, паркетным полом и т.д.

Комплект документов для реставрации надо будет согласовать с КГИОП. Срок их разработки – не позднее 21 декабря. За эти работы заказчик готов заплатить порядка 13,7 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе для определения исполнителя работ принимаются до 30 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, реставрация металлических элементов памятника Николаю I потребует более 36 млн руб.

Фото: vk.com/musorgsky_spb