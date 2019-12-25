Реставрация металлических элементов памятника Николаю I потребует более 36 млн руб

Эту часть проекта планируется выполнить до 10 ноября.

Реставрация металлических элементов памятника императору Николаю I потребует более 36 миллионов рублей, следует из закупки, размещенной Санкт-Петербургским ГПУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

По итогам конкурса этой закупки планируется найти исполнителя данного этапа работ, которые будут осуществлены после получения разрешения ВГИОП. Намеченный срок их завершения – 10 ноября текущего года.

Реставрация этого известного памятника "Государю-рыцарю" ведется на средства администрации Санкт-Петербурга. Она началась в 2018 году.

Памятник императору Николаю I был возведен в 1859 году по проекту архитектора Огюста Монферрана при участии Петра Клодта на Исаакиевской площади в Петербурге. Монумент создан по заказу Александра-Освободителя в память об отце.

Как ранее сообщало Piter.tv, КГИОП призвал срочно провести противоаварийные работы на даче Фаберже.

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