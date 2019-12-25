КГИОП призвал срочно провести противоаварийные работы на даче Фаберже

Здание не охраняется, постоянно встречает непрошенных гостей и находится в плачевном состоянии.

Глава петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров обратился к руководству ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК) по СЗФО с просьбой срочно провести противоаварийные работы на аче Фаберже. Здание-памятник расположено в Осиновой Роще, на Песочном шоссе, брошенную неохраняемую усадьбу XIX века облюбовали посторонние лица.

Еще в декабре КГИОП распорядился провести работы по сохранению аварийного памятника, но проектная документация до сегодняшнего момента так и не поступила в комитет. В прошлом году территорию памятника расчистили и частично благоустроили городские волонтеры, но качественная реставрация так и не началась. Работы по обновлению дачи Фаберже должны быть завершены к середине 2022 года.

Первый легальный мурал в Петербурге спасут от уничтожения.

Фото: пресс-служба КГИОП