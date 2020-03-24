Первый легальный мурал в Петербурге спасут от уничтожения

Здание c роспись "Вода – это жизнь" в этом году ждет реконструкция.

Здание по адресу Малый проспект ВО, 69-71/Гаванская улица, 47, входящее в состав построек Гаванского рабочего городка, в этом году ждет реставрация. Интерес общественников к этому событию вызван тем, что на брандмауэре строения еще 30 лет назад было нарисовано первое легальное граффити в Петербурге "Вода – это жизнь".

Инициативная группа во главе с художником Александром Анисиным обеспокоилась судьбой художественного произведения и еще в начале этого года обратилась в КГИОП и администрацию Василеостровского района.

Донесли информацию до КГИОПа, и КГИОП на данный момент сказал, что в бюджет не включена реставрация, но мы не будем ее уничтожать при реставрации здания – и это очень хорошо. Александр Анисин, художник, автор инициативы

Деньги на реставрацию планируют брать у частных инвесторов.

Ценность этой росписи заключается в том, что она была создана на стыке эпох – в 1990 году – советскими и американскими художниками.

По прошествии трех десятков лет изображение величиной с пятиэтажный дом выцвело. При реставрации решено оставить блеклость, чтобы не травмировать новаторством петербуржцев.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov