Джастин Трюдо призвал ООН "сменить мышление" ради построения лучшего мира

Канадский политик считает, что страны не справляются с ситуацией в мире.

Джастин Трюдо призвал членов ООН к смене мышления ради построения лучшего мира. Об этом премьер-министр Канады заявил в рамках своего выступления на 75-ой Генеральной Ассамблеи. Политик считает, что мировое сообщество должно мыслить по-другому, чтобы изменить ситуацию, которая из года в год становится только хуже. Он отметил, что страны перестали действовать в одной команде.

Именно это, вне всякого сомнения, показал кризис COVID-19, и это нужно изменить не только на мировой арене, но и у себя дома. Система не работает, мир находится в кризисе... Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Политик добавил, что созданные в ХХ веке международные институты не справляются с возложенными на них обязательствами. Они не могут контролировать вопросы по защите международного права, открытых рынков и прав человека. Трюдо уверен, что нужно принять вызов, который возник из-за пандемии коронавируса, "как и наши дедушки и бабушки сделали это 70 лет назад, мы заложим фундамент лучшего мира".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о второй волне коронавируса.