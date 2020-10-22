Михаил Мишустин рассказал о продлении программы со ставкой в 6,5%.

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом во время заседания сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее программа была рассчитана только до 1 ноября 2020 года. Однако она хорошо зарекомендовала себя не только в качестве помощи семьям, но и для игроков строительной индустрии.

Сегодня в повестке заседания правительства - вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что программа льготной ипотеки утверждена в апреле 2020 года по инициативе Владимира Путина. Она рассчитана на покупку жилья в новостройках. Правительство поддерживает граждан, которые решили улучшить жилищные условия, а также строительную отрасль, которая столкнулась со спадом спроса из-за распространения коронавирусной инфекции.

Абрамченко назвала прорывом программу сельской ипотеки.

Видео: Правительство России