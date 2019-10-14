Абрамченко назвала прорывом программу сельской ипотеки

Вице-премьер России рассказал об эффекте программы "Сельская ипотека".

Вице-премьер России Виктория Абрамченко считает программу сельской ипотеки эффективной мерой поддержки. Об этом чиновница сообщила порталу "Будущее России. Национальные проекты". Она напомнила, что программа реализуется с начала 2020 года. Она предусматривает кредитные условия по ставке до трех процентов годовых для потребителей, которые хотят купить готовое жилье или построить новое жилье в сельской местности.

Напрямую программа "Сельская ипотека" не входит в нацпроекты, нельзя недооценивать ее значение для развития сельских территорий, и как следствие, в достижении показателей проекта "Жилье и городская среда", а также "Международная кооперация и экспорт Виктория Абрамченко, вице-премьер России

Эксперт ожидает, что благодаря программе последует рост показателей занятости сельского населения, активного использования ранее невостребованных земель, оживление сельской экономики и сельхозпроизводства. На данный момент по программе "Сельская ипотека" выдано более 19 тысяч кредитов в 80 регионах страны. Общая сумма кредитов составила 37,7 млрд рублей.

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