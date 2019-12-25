Данные предложения не коснутся жителей Дальнего Востока.

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры. Введение соответствующего вопроса сейчас рассматривает правительство РФ — об этом стало известно после заседания правкомисии по рыбохозяйственному комплексу, проведенного вице-премьером Викторией Абрамченко.

На данном заседании обсуждали оборот икры и особо ценных пород рыб. Было решено, что нужен механизм разграничения перевозки икры лососевых для промышленного использования и личного использования.

По словам Абрамченко, данные предложения не коснутся жителей Дальнего Востока, которые везут родственникам подарки в виде икры.

Ранее в Хабаровском крае у мужчины нашли 300 банок с черной икрой.