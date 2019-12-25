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Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
Сегодня, 10:36
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matveyvn

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

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Данные предложения не коснутся жителей Дальнего Востока.

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры. Введение соответствующего вопроса сейчас рассматривает правительство РФ — об этом стало известно после заседания правкомисии по рыбохозяйственному комплексу, проведенного вице-премьером Викторией Абрамченко.

На данном заседании обсуждали оборот икры и особо ценных пород рыб. Было решено, что нужен механизм разграничения перевозки икры лососевых для промышленного использования и личного использования.

По словам Абрамченко, данные предложения не коснутся жителей Дальнего Востока, которые везут родственникам подарки в виде икры.

Ранее в Хабаровском крае у мужчины нашли 300 банок с черной икрой.

Теги: дальний восток, икра, рыба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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