В Хабаровском крае у мужчины нашли 300 банок с черной икрой

Ущерб от противозаконной деятельности мужчины свыше 30 миллионов рублей.

В Хабаровском крае дома у мужчины нашли около 300 контейнеров с черной икрой.

Официальный представить МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками отдела МВД России по Николаевскому району Хабаровского края совместно с представителями регионального Управления ФСБ России задержан местный житель, в доме которого обнаружено свыше 300 контейнеров объемом 0,5 литра, наполненных черной икрой.

Мужчина сообщил правоохранителям, что икру он нашел. А далее решил продать "находку". У мужчины изъяли икру, морозильный ларь, пять сотовых телефонов, а также катер с подвесным лодочным мотором. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 30 миллионов рублей.

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Видео и фото: МВД МЕДИА