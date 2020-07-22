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В Москве по подозрению в незаконном обороте черной икры рыб, занесенных в Красную книгу, задержаны 11 человек

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Две женщины совместно с соучастниками организовали на территории города Москвы незаконный сбыт икры рыб осетровых видов.

Московские следователи расследуют уголовное дело о контрабанде черной икры.

Следственные органы СКР по г. Москва расследуют уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

По версии следствия 2 женщины организовали с октября 2019 года совместно с соучастниками с целью извлечения материальной выгоды организовали на территории города Москвы незаконный сбыт икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В ходе обысков в Москве и Дагестане изъято более 100 кг икры рыб осетровых видов, денежные средства в сумме более 2,5 миллионов рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

По данному уголовному делу уже задержаны 11 человек. Остальные соучастники устанавливаются.

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Видео: Следственный комитет РФ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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